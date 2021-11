In der Germersheimer Straße schräg gegenüber der Tankstelle in Berghausen ist am Donnerstagvormittag eine Wasserleitung gebrochen. Die Straße steht derzeit unter Wasser. Wie ein Verwaltungsmitarbeiter auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, betrifft es vermutlich die Hauptwasserleitung, in der das Wasser vom Speyerer Wasserwerk nach Römerberg fließt. Derzeit berichten Menschen aus Berghausen und Heiligenstein, dass sie kein Wasser haben. Fachbehörden sind zurzeit in der Germersheimer Straße im Einsatz. Die Ursachenforschung läuft, das Wasser ist abgestellt. Die Ortseinfahrt ist komplett gesperrt. Die Polizei empfiehlt als Umleitung die Dudenhofer Straße, die B9 und die B39. Wie lange die Sperrung andauert, konnte der Verwaltungsmitarbeiter noch nicht sagen. Ihm zufolge könnte Wasser über eine Verbundleitung des Zweckverbands „Germersheimer Nordgruppe“ auch aus dem Süden nach Römerberg gepumpt werden.