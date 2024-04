[Aktualisiert um 22.40 Uhr] In Wachenheim gibt es derzeit einen Wasserrohrbruch. Das bestätigt die Feuerwehr auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Landkreis Bad Dürkheim warnt über die App „Katwarn“, dass es derzeit in Teilen von Wachenheim keine stabile Wasserversorgung gebe.

Das Leck befinde sich laut Feuerwehr in der Straße An der Altenbach. Die Stadtwerke Wachenheim berichten auf Anfrage, dass zwölf bis 15 Haushalte direkt am betroffenen Rohrabschnitt derzeit ohne Wasser seien. Man sei aber zuversichtlich, die Leitung im Laufe der Nacht reparieren zu können. Eine etwaige Verunreinigung des Wachenheimer Trinkwassers sei nicht zu erwarten.