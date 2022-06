Mit Beginn der offiziellen Badesaison am 15. Mai wird die Wasserqualität der ausgewiesenen Badeseen in Rheinland-Pfalz wieder regelmäßig kontrolliert. Die jeweilige Kreisverwaltung als Gesundheitsbehörde und das Landesamt für Umwelt überprüfen die Grenzwerte für Mikrobakterien und die Algenblüte. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Blaualgen, die beim Menschen Hautreizungen oder Durchfall auslösen können. Diese hatten 2020 unter anderem am Speyerlachsee im Binsfeld für Probleme gesorgt. Nach Angaben von Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) hält der Großteil der Badegewässer im Land die mikrobiologischen Grenzwerte ein. Den Seen im Speyerer Binsfeld sowie dem Steinhäuserwühlsee wird sogar eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität bescheinigt. Die Ministerin betont, dass Baden nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt ist, Abfall nicht zurückgelassen werden darf und das Schwimmen in Flüssen lebensgefährlich ist. Diese sind daher auch nicht als offizielle Badegewässer ausgewiesen.

