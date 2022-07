Angesichts der Energiekrise gehen die Stadtwerke Speyer (SWS) davon aus, dass auf ihre Kunde höhere Strom- und Gasrechnungen zukommen könnten. Sie raten deshalb dazu, jetzt schon den Abschlag zu erhöhen. Allerdings muss auch noch in Berlin eine wichtige Entscheidung fallen.

Frankenthal fühlt sich benachteiligt

2300 Seiten, die die Gemüter so erhitzen, dass der Frankenthaler CDU-Oberbürgermeister mit den Grünen stimmt. Der Regionalplan hat es in sich. Und könnte maßgeblich die Weichen stellen, wie sich Wohnen und Gewerbe in der Region entwickeln. Frankenthal fühlt sich dabei gegenüber Nachbarkommunen benachteiligt. Warum, lesen Sie hier.

Diese Eissorten liegen im Trend

Was gehört auf ein ordentliches Spaghetti-Eis: Raspeln von weißer Schokolade oder von der Kokosnuss? Der Erfinder ist anderer Ansicht als der routinierte Eismacher aus Oppau. Die Entscheidung ist also genauso Geschmackssache wie die Frage, welche Eissorte unter die Raspel kommt. Es muss jedenfalls nicht immer die klassische Vanille sein. Was sonst noch im Trend beziehungsweise auf der Zunge liegt, lesen Sie hier.

Immer weniger Fledermäuse

Sie sind ohnehin selten zu sehen – und sie lassen sich auch nicht finden, wenn man nach ihnen sucht. Bei der „Fledermauskontrolle“ zeigten sich so wenig Tier wie kaum einmal in den vergangenen 30 Jahren. Woran das liegt, lesen Sie hier.

Wassermangel bereitet Sorgen

Beim Wasser-Versorger MVV in Mannheim laufen die Telefone heiß: Wird bei der Hitze das Wasser in der Region bald knapp? Noch scheint es zu reichen. Warum die Hoffnungen aber auf dem Herbst liegen, lesen Sie hier.