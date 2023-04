Die Südpfalz wird gerne als die Toskana Deutschlands bezeichnet. Hier herrscht ein mildes, nahezu mediterranes Klima. Hübsche Hobbygärten mit teils exotischen Pflanzen, die sich darin ranken, stützen diesen Vergleich. Sobald es wärmer wird und die Sonne wieder länger scheint, sehnen sich die Leute nach ihrem Garten. Aber in Zeiten des Klimawandels, der in den warmen Monaten auch immer mehr Trockenheit mit sich bringt, steigender Energiepreise und Inflation macht sich womöglich der eine oder andere Hobbygärtner auch Gedanken, wie er sich sein kleines Idyll hinter dem Haus oder seinen Kleingarten im Ort noch leisten kann. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.