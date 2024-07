Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris wird wegen zu schmutzigen Wassers in der Seine verschoben. Nachdem zuletzt bereits zwei Trainings nicht stattfinden konnten, mussten die Veranstalter auch das für Dienstagmorgen (8 Uhr) geplante Rennen absagen. Als Ersatztermin ist der Mittwochvormittag (10.45 Uhr) vorgesehen. In dem Rennen geht auch der Neustadter Tim Hellwig aussichtsreich an den Start. Das Rennen der Frauen soll wie geplant davor stattfinden (8 Uhr).

Seit Tagen gibt es Sorgen um die Austragung der Wettkämpfe. Wegen der Regenfälle vom Freitag und Samstag ist das Wasser des Pariser Flusses verschmutzt. Mikrobiologische Proben ergaben, dass die Sauberkeitsgrenzwerte überschritten waren. Deswegen fielen jeweils beide geplanten Trainings der Männer und Frauen aus. Am frühen Dienstagmorgen bestätigte der internationale Triathlon-Dachverband dann, dass das Wasser nicht wie erhofft sauber genug geworden ist.

Die Triathleten - darunter der Neustadter Tim Hellwig - müssen sich also gedulden.