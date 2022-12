Über die Weihnachtsfeiertage ist in der Pfalz am Rhein mit hohen Wasserständen zu rechnen, wie die Hochwasservorhersagezentrale Rhein vom Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz und Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Mainz am Freitag mitgeteilt hat. Am Wochenende wird laut Deutschem Wetterdienst mit Regen gerechnet, den vom Atlantik her kommende feucht-milde Luftmassen mit sich bringen. Laut der Vorhersagezentrale wird deshalb damit gerechnet, dass die Wasserstände am Pegel Maxau in Karlsruhe am 24. Dezember bis zu 6,20 Meter steigen. Über Weihnachten könnten sie sogar bis in den Bereich der Sieben-Meter-Marke klettern. Bei der Hochwassermarke I, 6,20 Meter am Pegel Maxau, gibt es Einschränkungen für die Schifffahrt. So darf beispielsweise die Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometer gegenüber dem Ufer nicht überschritten werden.