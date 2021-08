Auf der Wollmesheimer Höhe wächst auf dem ehemaligen Hofmeister-Areal in beeindruckendem Tempo der Rohbau des neuen Wasgaumarktes in die Höhe. Zwischen die als erstes aufgestellten Säulen wurden und werden vorgefertigte Wandelemente eingeschoben. Schon nächste Woche werden die Leimbinder – aus Brettern zusammengeleimte Balken – für das Pultdach geliefert und montiert. Darauf wird ein Gründach angelegt, das an die benachbarten Weinberge erinnern soll. Auch die geplanten Parkplätze werden überdacht – alles mit dem Ziel, Niederschläge zurückzuhalten. Im hinteren Grundstücksteil ist bereits eine unterirdische Rückhaltemöglichkeit eingebaut worden, die 235 Kubikmeter Wasser fasst. Das soll für die Niederschläge ausreichen, die auf dem Marktgelände und der nebenan geplanten Wohnbebauung niedergehen. Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan, bisher spreche nichts gegen eine Eröffnung im Frühjahr 2022, sagt Projektleiter Andreas Kramatschek.