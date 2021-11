Der Wasgau-Markt in der Bitscher Straße wurde Ende Oktober mit einem Preis für seine Metzgereitheke ausgezeichnet. Die nicht-dotierte Auszeichnung „Fleisch-Star“ wird jährlich von einem Fachmagazin verliehen.

Die 21,5 Meter lange Metzgerei-Bedienungstheke des Wasgau-Marktes in der Bitscher Straße konnte sich beim bundesweiten Wettbewerb „Fleisch-Star 21“ des Fachmagazins „Lebensmittel Praxis“ den ersten Platz in der Kategorie 2000 bis 3000 Quadratmeter Marktverkaufsfläche sichern. Eine Fachjury entschied sich für den Pirmasenser Einkaufsmarkt. Ausschlaggebend war neben der Bewerbung des Unternehmens selbst der Besuch eines unerkannt auftretenden Testkäufers. Das teilte die Wasgau AG am Donnerstag mit.

72 Märkte in unterschiedlichen Größen

Die Auszeichnung der „Fleisch-Stars 21“ erfolgte am 29. Oktober in Petersberg bei Bonn. Die Veranstaltung fand nach einer Corona-bedingten Unterbrechung zum 29. Mal statt. „Wir sind sehr stolz über unseren obersten Platz auf dem Siegertreppchen“, wird Wasgau-Marketingleiterin Isolde Woll in der Pressemitteilung zitiert. Der Preis ist nicht dotiert. Wasgau betreibt nach eigenen Angaben 72 Super- und Verbrauchermärkte mit Verkaufsflächen zwischen 400 und 3200 Quadratmetern.