Unbekannte haben zwischen dem 16. und 23. Januar Räume des Sportvereins Pfingstweide stark beschädigt. Laut Polizei haben Verantwortliche des Vereins am Samstagmorgen bemerkt, dass sich die Täter widerrechtlich Zugang zum Vereinsgelände verschafft haben. In der Herrentoilette verstopften sie die Waschbecken und Pissoirs und drehten die Wasserhähne auf. Weil eine große Menge Wasser auslief, wurden sowohl die Toilette wie auch die darunterliegenden Räume stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise an Telefon 0621/963-2222.