Was kann aus der leerstehenden Immobilie am Landauer Rathausplatz gemacht werden? Das fragen sich die beiden Eigentümer, die das Haus zu neuem Leben erwecken wollen. Entscheidend ist die Frage, ob das unter Denkmalschutz stehende Gebäude ganz oder in Teilen abgerissen werden darf oder erhalten bleiben muss. Mehr dazu erfahren Sie im ausführlichen Artikel.