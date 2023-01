Seit Jahren wird über „Clankriminalität“ debattiert. Ein schillernder Begriff, aber was steckt eigentlich dahinter? Mahmoud Jaraba hat sich genauer mit den Strukturen arabisch-türkischer Großfamilien befasst. Er ist Politikwissenschaftler am Zentrum für Islam und Recht in Europa der Universität Erlangen-Nürnberg und gilt als einer der wenigen Wissenschaftler in Deutschland, der in diesem Bereich Feldforschung betreibt. Seit 2015 versucht er durch viele Begegnungen und Gespräche im Alltag der Clans einen Überblick zu gewinnen. Eine wichtige Erkenntnis: Die ursprünglichen Verwandtschaftsverhältnisse haben sich über die Jahrzehnte ausdifferenziert. „Die Großfamilien sind keine zusammenhängende, homogene Gruppe. Es gibt auch keine zentrale Führungsperson des jeweiligen Gesamt-Clans“, heißt es in einer jetzt zusammen mit dem Mediendienst Integration veröffentlichten Expertise.

