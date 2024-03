Nach 106 Länderspielen war für Toni Kroos im Sommer 2021 Schluss als Nationalspieler. Die Niederlage im EM-Achtelfinale gegen England war sein letzter Auftritt im DFB-Trikot – bis jetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Mittelfeldspieler von Real Madrid zum Comeback für die Heim-EM überzeugt. Sogar Kritiker Uli Hoeneß begrüßt die Rückkehr des 34-Jährigen inzwischen. Zuvor hatte der Ehrenpräsident des FC Bayern München diesen Schritt noch als „Titanic-Signal“ bezeichnet. Nun kehrte Kroos bei der Vorbereitung zu den beiden Testspielen in Frankreich und gegen die Niederlande in den Kreis der Nationalspieler zurück. Direkt zum Neustart hatte er die Hauptrolle inne – was er als seine Aufgabe sieht, lesen Sie hier.