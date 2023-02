5 plus 1 aus 55 – so könnte man unser Interviewlotto auch nennen. Dabei ziehen wir aus einem Pool von insgesamt 55 mehr oder weniger geistreichen und lustigen Fragen fünf und stellen außerdem eine individuelle Frage. Dieses Mal spricht die Journalistin und Fernsehmoderatorin Judith Rakers (47) über ihre Garten-Leidenschaft und was sie sich von einer guten Fee wünschen würde.