Der Polizeihund, der Ende August bei einer Hochzeitsfeier in Ruppertsberg im Kreis Bad Dürkheim ein Baby auf dem Arm seiner Mutter attackiert und gebissen hat, musste mit seinem „Herrchen“ zu Spezialtrainings. Es gibt nun erste Konsequenzen.

Die Hochzeit am 23. August wurde für ein Paar aus dem Kreis Bad Dürkheim und ihre Gäste auch zu einem traurigen Tag, noch bevor die Feier richtig begonnen hatte. Als das Paar nach der standesamtlichen Trauung gegen 10.30 Uhr die Gäste im Freien begrüßt und diese anfangen zu jubeln, kommt es zu einem schweren Zwischenfall mit einem Polizeihund. Der attackiert das zwei Monate alte Mädchen auf dem Arm seiner Mutter, als diese an dem Hund vorbeiläuft. Es landet auf dem Boden und wird in die Flanke gebissen. Die Verletzung ist glücklicherweise nicht lebensgefährlich, nach drei Tagen werden Mutter und Kind wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Alle Beteiligten waren laut Polizei Teil der Hochzeitsgesellschaft.

