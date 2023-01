Ludwigshafen hat ein Problem. Die Stadt muss Millionen bei ihren Ausgaben sparen, im Februar soll der Stadtrat ein Sparpaket verabschieden. Wilhelm Zeiser (SPD) war in Ludwigshafen 21 Jahre lang Kämmerer. Was er den heutigen Verantwortlichen rät, darüber hat er mit Michael Schmid gesprochen. Das Interview finden Sie hier.

Mehr als 100 Landwirte haben im Dezember mehreren Tausend Menschen bei „Ein-Funken-Hoffnung-Touren“ in der Vorder- und Südpfalz ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Den Landwirten selbst ist allerdings nicht zum Lachen. Wieso lesen Sie hier.

In 30 Jahren hat sich in der Frankenthal Traditionsgaststätte Braustübl reichlich Antikes angesammelt. Nicht zuletzt die rund 3000 Kaffeekannen, die zum Markenzeichen der Wirtschaft geworden sind. Sie hat zum Jahreswechsel ihre Pforten geschlossen. Bei einem Flohmarkt hieß es nun für die Stammgäste Abschied nehmen. Welche Stücke ihres Lieblingslokals sie mitgenommen haben, finden Sie hier.

So manches Unternehmen hat die Corona-Beschränkungen nicht überstanden. Das Angebot beim Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz am Wochenende in der Mannheimer Maimarkthalle war dennoch groß. Was die neuen Trends sind, gibt es in diesem Artikel.

Wie viele Einsätze genau er schon mitgemacht hat, kann Bernd Braun aus dem Stegreif nicht sagen. Er ist seit 36 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Böhl-Iggelheim. In seinem Ehrenamt hat er schon einiges erlebt und ist dafür nun ausgezeichnet worden. Zum Artikel geht’s hier.

Bei besten Bedingungen ist Samstagnachmittag im Maudacher Bruch der diesjährige Ludwigshafener Neujahrslauf gestartet worden. Mit insgesamt 200 Teilnehmern war die Veranstaltung der Sandbox Warriors restlos ausgebucht und es gab packende Duelle. Insbesondere zwei Männer lieferten sich einen heißen Kampf. Wer gewonnen hat, lesen Sie hier.