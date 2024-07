Kaum hat man den Kuchen auf den Tisch gebracht, schwirren auch schon die ersten Wespen über die Kaffeetafel auf der Terrasse. Tipps und Tricks rund um die ungebetenen Gäste.

Sie wollen im Garten Limonade trinken, Kuchen essen oder ein Steak vom Grill auf den Teller legen? All das lockt Wespen im Spätsommer unweigerlich an. Das nervt – und löst bei vielen Menschen Angst aus, gestochen zu werden. Kann man die Insekten davon abhalten, näherzukommen? Wie wird man sie wieder los?

In Deutschland gibt es zwar mehrere staatenbildende Wespenarten, allerdings nur zwei Arten, die Nahrungsmittel und Getränke anfliegen und uns auf die Nerven gehen: die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. Für ihre Brut sind Wespen auf Proteinreiches wie Fleisch und Wurst aus. Alles, was im Freien ungeschützt liegt, fliegen sie an – also auch das Grillfleisch.

Eine Idee: auf Ablenkungsfütterung setzen. Wer Fleisch und Wurstwaren schützen will, kann eine Scheibe Kochschinken als Köder ein paar Meter vom Grill oder Esstisch auslegen.

