In diesen Pfälzer Städten wird die Nosferatu-​Spinne heimisch

Sie ist so groß wie eine Tarantel, giftig und stark behaart: die Nosferatu-Spinne. Sie taucht immer öfter in der Pfalz auf und ist nicht ganz ungefährlich. Zum Artikel

Saisonarbeiter: Vorwürfe gegen Pfälzer Landwirt

Verträge seien nicht eingehalten, Löhne nur teilweise ausgezahlt worden: Das werfen Saisonarbeiter einem Landwirt aus der Region vor. Ihr Arbeitgeber will sich zu den Anschuldigungen auf mehrmalige Anfrage nicht äußern. Zum Artikel

Stroh in Flammen – Verdacht auf Brandstiftung

Die 250 Strohballen, die in der Nacht auf Mittwoch entlang eines Radweges im Kreis Kusel in Flammen aufgingen, sind vermutlich angezündet worden. Zum Artikel

Trockenheit lässt Rheinpegel sinken

In der Pfalz rollt die vierte Hitzewelle an. Es sieht nach einem Jahrhundertsommer aus. Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ macht wenig Hoffnung auf Regen. Zum Artikel

Lindners Steuerpläne: Was die Bürger davon haben

Kalte Progression, hohe Inflation – die Bürger haben zunehmend weniger Kaufkraft im Geldbeutel. Daher will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) jetzt auch an der Steuerschraube drehen. Zum Artikel

Roaming im Ausland kann richtig teuer werden

Das Smartphone ist auch auf Reisen für viele ein unverzichtbarer Begleiter – doch das Datenroaming kann vor allem außerhalb der EU hohe Kosten verursachen. Zum Artikel

Tödlicher Anschlag in Saarlouis vor 30 Jahren: Wie sich der Verdächtige verraten haben soll

Der Neonazi aus dem Saarland, der 1991 ein Asylbewerberheim angezündet und so einen Menschen ermordet haben soll, bleibt in Untersuchungshaft. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden – und sich dabei auf eine verräterische Bemerkung berufen. Zum Artikel

China: Forscher entdecken neues Henipavirus – 35 Infizierte

Fieber und Müdigkeit: In China haben sich insbesondere Farmer mit dem neu nachgewiesenen Henipavirus infiziert. Hinweise auf eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch gebe es jedoch nicht. Zum Artikel

Filmfestival: Welche Promis auf die Parkinsel kommen

In knapp zwei Wochen wird beim Festival des deutschen Films wieder der rote Teppich für viele berühmte Schauspieler ausgerollt. Welche Promis dann auf der Ludwigshafener Parkinsel erwartet werden – ein Überblick. Zum Artikel