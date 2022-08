Corona: Land setzt auf Abwassermonitoring statt Inzidenz

Gesundheitsminister Clemens Hoch hat die Pläne des Landes für den Herbst mit dem Coronavirus verkündet. Die wichtigsten Punkte: Die Abkehr von der Inzidenz, Vorsorgemaßnahmen für künftige Pandemien – und was das Land mit den Kitas und Schulen vorhat. Zum Artikel

Landwirtschaft: Äcker voller Plastikmüll?

Der Anblick eines abgeernteten Maisfelds irritiert: Zwischen Pflanzenteilen lugen Reste zerfetzter Folie aus der gemulchten Erde. Hat hier ein Umweltfrevel stattgefunden? Wir haben nachgeforscht. Zum Artikel

Wie der FCK in Fürth die Wende schaffte

Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern bleiben sich treu und üben trotz des Sieges im Frankenland Selbstkritik. Trainer Dirk Schuster zeigt sich am Ende versöhnt. Zum Artikel

Lautstark feiernde FCK-Fans im Zug: Polizei rückt aus

FCK-Fans haben auf der Heimfahrt vom Auswärtssieg der „Roten Teufel“ in Fürth ein bisschen zu laut gefeiert: So laut, dass der Zugführer anhielt – und die Polizei rief. Zum Artikel

Rätselhaftes Phänomen am Pfälzer Himmel: Das ist der Grund

Über der Pfalz waren in den vergangenen Tagen wieder charakteristische Lichtmuster am Nachthimmel zu sehen. Was sie zu bedeuten haben: Zum Artikel

Nur einmal am Tag Essen

Die Inflation und die Energiekrise treffen besonders Menschen, bei denen es schon in besseren Zeiten knapp war mit dem Geld. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der manchmal nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Zum Artikel

Rehbock Otto ist tot

Rehbock Otto, der regelmäßig in einem Otterbacher Wohnviertel unterwegs war, ist tot. Das menschenfreundliche Tier hatte Verletzungen – aber woran es gestorben ist, ist ein Rätsel. Zum Artikel

Neuer Mindestlohn: Was ändert sich für Mini- und Midijobber?

Mit der geplanten Erhöhung des Mindestlohns ab Oktober stehen auch geringfügig Beschäftigte vor der Frage: Was bedeutet das für meinen Minijob? Eine Juristin klärt auf. Zum Artikel

Winzer in Sorge: Zunehmend extreme Bedingungen im Weinbau

Heiße Sommer sind mittlerweile in der Pfalz eher die Regel als die Ausnahme. Wie sich Winzer darauf einstellen können, wird am Neustadter Weincampus erforscht. Doch Hitze und Trockenheit sind nicht die größten Probleme. Zum Artikel

Mehr als 20 tote Vögel an Straße in der Pfalz gefunden

An einer Straße im westpfälzischen Rodenbach sind mehr als 20 tote Vögel gefunden worden. Das Veterinäramt versucht, den rätselhaften Fall aufzuklären. Zum Artikel

Neue Folge: Tödliche Raserei mit dem Jaguar

Der Fall erschütterte die Pfalz: Ein junger Mann hat sein PS-starkes Auto nicht im Griff, baut einen Unfall auf einer Pfälzer Landstraße. Am Ende sind zwei Frauen und ein kleines Kind tot. In der neueste Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ zeichnen wir nach, wie der Unfall vor Gericht verhandelt wurde. Zum Artikel

„Winnetou“-Buch vom Markt genommen

Der Ravensburger-Verlag hat sein Kinderbuch „Der junge Häuptling Winnetou“ aus dem Angebot genommen. Das Buch, das eine Vorgeschichte zu den Abenteuerromanen Karl Mays darstellt, war kritisiert worden, weil es dessen verfälschende Darstellung der Geschichte der amerikanischen Ureinwohner übernimmt. Zum Artikel