Für rund 2,5 Millionen Grundstücke in Rheinland-Pfalz wird die Grundsteuer neu festgesetzt. Das betrifft auch Grundstücke mit vermieteten Wohnungen und Häusern. Abgeführt wird die Steuer von den Vermietern, die aber grundsätzlich berechtigt sind, diese finanzielle Last an die Mieter weiterzugeben.

