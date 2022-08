Aktuell haben wir es mit der relativ harmlosen BA.5-Omikron-Variante des Coronavirus zu tun. Die gefährlichere Delta-Variante hat sich nicht durchgesetzt. Was aber passiert im Herbst und Winter, wenn erwartungsgemäß die Infektionszahlen wieder stärker steigen? Kommt ein gefährliches Supervirus? Experten verraten im Gespräch mit dieser Zeitung, wovon sie ausgehen. Und wir liefern eine Übersicht darüber, was die Menschen in Rheinland-Pfalz erwartet. Auch wieder einen Lockdown? Das lesen Sie hier