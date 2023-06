Im vergangenen Winter war es schwer, an Fiebersäfte für Kinder zu kommen. Auch bei Krebsmedikamenten gibt es einen Mangel. Ein am Freitag vom Bundestag verabschiedetes Gesetz soll Versorgungslücken schließen. David Francas ist Experte für Arzneimittel-Lieferketten. Der Professor an der Hochschule Worms erklärt, was er von dem Gesetz hält, was die Engpässe auslöst und ob man die Produktion nach Europa zurückholen kann. Das Interview lesen Sie hier.