Die Antwort auf die Frage, warum zuerst bei der Corona-Pandemie und derzeit im Zuge des Krieges in Nahost Juden wieder einmal für alles Schlechte in der Welt verantwortlich gemacht werden, ist so einfach wie erschreckend. Antisemitische Vorurteile sind deshalb so omnipräsent und konnten so schnell wieder um sich greifen, weil sie niemals wirklich weg waren. Antisemitismus ist nach der NS-Zeit und dem Völkermord an Europas Juden nicht einfach verschwunden, auch wenn sich viele dies eingeredet haben. Woran dies liegt, lesen Sie hier: https://www.rheinpfalz.de/politik_artikel,-antisemitismus-der-hass-auf-die-anderen-_arid,5605088.html