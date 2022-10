Die Verbandsgemeinde Rheinauen und der Rhein-Pfalz-Kreis haben am Wochenende gemeinsam mit etwa 300 Einsatzkräften für ein Jahrhunderthochwasser am Rhein geprobt. Welche ersten Erkenntnisse die Verantwortlichen nach der Übung zogen und warum die 8000-Einwohner-Gemeinde Altrip am Ende hätte evakuiert werden müssen, lesen Sie hier. Dort finden Sie auch ein Video.

Weitere Hintergründe, wie realistisch ein solches in der Übung aufgeworfenes Szenario ist, gibt es hier.