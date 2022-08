Was Abgeordnete nebenher verdienen

Viele der 101 Parlamentarier im rheinland-pfälzischen Landtag haben zusätzlich zu ihren Diäten Einnahmen. Nach den Verhaltensregeln, die sie sich selbst gegeben haben, müssen sie Nebentätigkeiten offenlegen. Manche Einkünfte ergeben sich aus politischen Aufgaben. Zwei Westpfälzer liegen aus einem anderen Grund weit vorn. Zum Artikel

Acht Tore am Betzenberg: Torfestival im wilden Pfälzer Westen

Der 1. FC Kaiserslautern trennt sich im Aufsteigerduell vom 1. FC Magdeburg 4:4. Die Leistung in der ersten Hälfte gleicht stark jener in Fürth, diesmal wird sie gnadenlos bestraft. Zum Artikel

Ehemalige Polizeigebäude werden verkauft

Die ehemaligen Polizeiwachen von Inspektion und Kriminalpolizei im Landauer Westring sollen verkauft werden. Sie stehen seit dem Umzug in das neue Dienstgebäude in der Paul-von-Denis-Straße vor zwei Jahren leer. Zum Artikel

Ausflugstipp: Edelsteine selbst schürfen

Wer es gerne glitzernd mag und auch einem Hauch Abenteuer nicht abgeneigt ist, der ist in Idar-Oberstein richtig. In der Edelsteinstadt kann man nicht nur eine alte Mine erkunden, sondern auch selbst nach den Klunkern graben. Wer dabei die Muskeln spielen lässt, wird mit besonderen Fundstücken belohnt. Zum Artikel

Biosphärenhaus speichert jetzt schon Wärme für den Winter

Es ist heiß in diesem Sommer und gleichzeitig wird vor einem kalten Winter ohne Heizenergie gewarnt. Da wäre es doch ideal, die Sommerhitze zu speichern. Das passiert im Biosphärenhaus seit 21 Jahren. Zum Artikel

Hund tötet Chihuahua und verletzt eine Person

RHEINPFALZ-Informationen zufolge ist am Freitagvormittag ein Chihuahua von einem anderen Hund tödlich verletzt worden. Zum Artikel

Mittelalterliches Phantasie Spectaulum lockt tausende Besucher an

Das Mittelalterliche Phantasie Spectaculum (MSP) hat am Wochenende tausende Besucher aus ganz Süddeutschland angezogen. Ein phantastisches Spektakel für die Augen und die Ohren. Zum Artikel

Viele Kommunen rufen Bürger zum Wassersparen auf

Angesichts der Trockenheit und eines hohen Trinkwasserverbrauchs rufen viele Kommunen in Rheinland-Pfalz ihre Bürger zum Wassersparen auf. So solle Trinkwasser nicht benutzt werden, um Pools aufzufüllen, Pflanzen oder Sportplätze zu bewässern oder Autos zu waschen. Zum Artikel

Cosplay-Tag im Japanischen Garten

Bunt, bunter, Cosplay: Am Samstag bevölkerten fantastische Figuren den Japanischen Garten in Kaiserslautern. Festes Accessoire der mit Blick fürs Detail kostümierten Cosplayer war das Handy. Denn als Fotomotiv bietet der Garten so einiges. Zum Artikel