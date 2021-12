Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) hatten am Dienstagabend Details zur Corona-Landesverordnung Nummer 29 veröffentlicht, die voraussichtlich ab Samstag gültig werden soll. Hoch hatte dort unter anderem von strengeren Regeln im Sport- und Freizeit-Bereich gesprochen. Doch was heißt das für Vereine jetzt genau?

Auf RHEINPFALZ-Nachfrage hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch bestätigt, dass nur noch „geimpfte, genesene und diesen gleichgestellte Personen“ in Innenbereichen Sport ausüben dürfen. Auch die Anzahl der ungeimpften oder nicht genesenen Minderjährigen in Sporthallen wird nun gedeckelt. In der 28. Verordnung gibt es dafür keine Begrenzung, ab Samstag dürfen maximal 25 Minderjährige, die „nicht geimpft, genesen oder diesen gleichgestellt sind“, gleichzeitig in Innenbereichen anwesend sein.

Ministerium: Selbsttests vor Ort ausreichend

Für alle Menschen gelte als Voraussetzung für einen Aufenthalt in Innenbereichen zusätzlich die Testpflicht, geimpfte und genesene Menschen eingeschlossen. Die oben genannten Regeln betreffen auch Schwimm- und Spaßbäder, Thermen sowie Saunen. Minderjährige, die nicht geimpft, genesen oder diesen gleichgestellt sind, dürfen dort anwesend sein – für Erwachsene gilt 2Gplus.

Die Landesregierung plant derzeit, dass ein Selbsttest unter Aufsicht vor Ort ausreichen soll, um die Bedingung zu erfüllen. „Dieser gilt dann aber jeweils nur für dieses spezielle Ereignis und kann nicht für einen Anschlusstermin an einem anderen Ort übertragen werden“, hieß es am Mittwoch aus dem Gesundheitsministerium. Allerdings verwies ein Sprecher des Ministeriums darauf, dass die Verordnung noch nicht final ausgearbeitet sei. „Entscheidend ist aber, was am Ende in der Verordnung steht“, sagte er.

„Im Prinzip ist das ein Lockdown light“, kommentierte Claus-Dieter Kreutzenberger, der die Geschäftsstelle des größten Speyerer Sportvereins leitet, die neue Landesverordnung, die „ohne Vorwarnung“ gekommen sei. „Was jetzt kommt, wird problematisch“, sagte er.