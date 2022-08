Städte und Klimawandel: Warum wir jeden Baum brauchen

Unter hochsommerlichen Hitzetagen leiden besonders die Menschen in Innenstädten. Gegensteuern ist mühsam. Sascha Henninger, Professor und Stadtklimatologe an der TU Kaiserslautern, hat Juni Huber im Interview erklärt, warum es jetzt auf jede Baumscheibe ankommt – und was er von Reizthemen wie Schottergärten oder der Verbannung von Autos aus den Städten hält. Zum Artikel

Wolf tötet Schafe: So reagiert die Besitzerin

Als Elke Friedrich vor zwei Wochen auf ihre Weide am Oberselighof in Carlsberg (Kreis Bad Dürkheim) gekommen ist, fand sie dort zwei tote Schafe. Mittlerweile weiß sie, dass diese vom Wolf gerissen worden sind. Zum Artikel

Nach dem Waldbrand: Wie Anwohner mit der Situation zurechtkommen

Das Wohnhaus samt Ferienwohnungen der Familie Quasthoff liegt am Ende der Käsgasse. Dank der Feuerwehr wurde das Anwesen kein Raub der Flammen. Bei einem Besuch scheint zunächst alles unverändert. Was natürlich nicht stimmt. Zum Artikel

Waldbrand: Welche Komplikation es beim Löscheinsatz eines Polizei-Helis gab

Wenn in der Pfalz ein Großfeuer aus der Luft gelöscht werden muss, rücken Polizeihubschrauber aus Rheinland-Pfalz oder Hessen an. Denn die Nachbarländer unterstützen sich wechselseitig. Doch ehe am Mittwoch eine Maschine nach Neustadt flog, wurde es genau deshalb kompliziert. Zum Artikel

Wehrleiter Heiko Dörr über die Gefahr von Wald- und Flächenbränden

Die Sonne brennt, der Boden in Wald und Flur ist trocken. Folge: Das Risiko für Wald- und Flächenbrände ist sehr hoch. Über die Ursachen der Brände, wie Wanderer reagieren sollten und ob die Wehr im Oberen Glantal für solche Einsätze überhaupt ausgerüstet ist, sprach Sven Holler mit dem Wehrleiter Heiko Dörr. Zum Artikel

Senioren bei Hitze: Wachsame Nachbarn sind wichtig

Ältere Menschen geraten bei Hitzewellen schnell in Gefahr. Der Speyerer Pflegewissenschaftler Bernd Reuschenbach erklärt im Interview mit Nicole Tauer, worauf bei den hohen Temperaturen besonders geachtet werden muss. Zum Artikel

Rhein-Fähre steht wegen Niedrigwassers still: Ein neuer Rekord droht

Nichts geht mehr, der Rhein hat für Fähren im Moment zu wenig Wasser. Das Schiff bei Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) ist bereits auf Grund gelaufen. Wie lange nun Stillstand herrscht? Ungewiss. Zum Artikel

Krankschreibungen per Telefon wieder möglich

Angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen sind Krankschreibungen wegen Erkältungsbeschwerden ab sofort wieder rein telefonisch und ohne Praxisbesuch möglich. Das entschied der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken. Zum Artikel

Kommt ein gefährliches Supervirus? Was Experten meinen

Fragen und Antworten: Die Corona-Sommerwelle rollt, wieder sind viele Patienten in den Kliniken. Das Personal fühlt sich ausgelaugt. Für Herbst und Winter wird mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen gerechnet. Was die Menschen in Rheinland-Pfalz erwartet. Zum Artikel

Energiesparen: Welche Pfälzer Wahrzeichen nachts nicht mehr beleuchtet werden

Die Bundesregierung ruft angesichts der Gaskrise zum Energiesparen auf. Viele Kommunen und Betreiber öffentlicher Gebäude in der Pfalz haben nun Maßnahmen ergriffen, ihren Stromverbrauch zu verringern. Dazu haben sie die Beleuchtung bestimmter Gebäude eingeschränkt oder ganz ausgeschaltet. Zum Artikel