Karawanen von Sattelschleppern auf der rechten Spur. Elefantenrennen – Brummis, die sich in Zeitlupe überholen. Dauerstau um die Ballungsräume. Die Autobahnen sind verstopft von Transporten. Im Moment werden fast drei Viertel des Güterverkehrs in Deutschland per Lkw abgewickelt. Und die prognostizierten Zuwächse sind alarmierend. Deshalb sollen die Güter von der Straße. Doch dazu muss die Bahn moderner werden. Und weil die Schiene trotzdem nicht für alles reicht, braucht es saubere Lastwagen.