Nach der Kommunalwahl am 9. Juni hat der Kuseler Landrat Otto Rubly einen Masterplan Westpfalz von der Landesregierung gefordert. Ihm geht es um eine gezielte und bedarfsorientierte Förderung strukturschwacher Regionen. Das könnte Hilfe bei der Firmenansiedlung betreffen, aber auch das Westpfalz-Klinikum als möglichen Medizinstudien-Standort. Als Warnsignal wertet der CDU-Politiker, dass bei der jüngsten Kommunalwahl am 9. Juni die AfD auch im Kreis Kusel stark zugelegt hatte. Das sei vor fünf Jahren anders gewesen und beweise, wie unzufrieden die Menschen seien. Der Kommunalpolitik seien aber vor allem aufgrund ihrer Finanznot oft die Hände gebunden, so Rubly. Sie bekämen vom Land nicht nur zu wenig Geld, sondern seien auch noch gezwungen, die Bürger stärker zu schröpfen.

