Weniger wert als „ein Eimer warmer Pisse“: Das sagte ein US-Vizepräsident mal über sein Amt. Auch andere Vizepräsidenten betrachteten ihr Amt lange als unwichtig, und langweilig. Doch im Fall der Fälle müssen sie schlagartig an die Spitze der Weltmacht USA treten, etwa wenn der amtierende Präsident ermordet wird, was bisher viermal geschah. Oder wenn er zurücktritt. Joe Biden könnte, angeschlagen wie er ist, Kamala Harris jetzt sofort ans Ruder lassen. Was ihn daran hindert und zudem einiges über die Geschichte der US-Vizepräsidentschaft, das erfahren Sie hier.