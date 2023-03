Die Stadtverwaltung in Grünstadt ist derzeit telefonisch nicht erreichbar. Schon am Mittwoch hatte eine technische Störung beim Anbieter dafür gesorgt, dass bei den Mitarbeitern der Verwaltung die Telefone stumm blieben. „Die Techniker des Anbieters wurden direkt informiert und sind seitdem auch an der Behebung des Problems“, heißt es aus der Verwaltung. Es hätte eigentlich auch schon wieder behoben sein sollen – ist es aber noch nicht. Wie lange die Verwaltung telefonisch nicht erreichbar ist, sei deswegen derzeit unklar.