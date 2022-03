Hubschrauber-Dröhnen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag Menschen in Sankt Martin (Südliche Weinstraße) aufgeschreckt. Grund für den Lärm: Die Polizei war ab etwa 20 Uhr auf Einbrecherjagd. „Eine Gefahr für die Einwohner bestand aber nicht“, versichert ein Polizeisprecher. Was bei der Fahndung herausgekommen ist, lassen die Einsatzkräfte offen: Die Ermittlungen dauern an, laufen nun aber im Hintergrund.