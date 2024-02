Das Auto der Zukunft ist ein Panzer – wenn es nach Elon Musk geht. Vor Kurzem hat er den Cybertruck präsentiert, „Cyberbeast“ genannt: Einen drei Tonnen schweren Pick-up-Panzer, der angeblich schusssicher ist und mit 845 PS in Sekunden von Null auf 100 beschleunigt. Auch in Deutschland sind immer mehr SUV unterwegs. In solchen rollenden Festungen sitzen die Ängstlichen, hat der Verkehrsforscher Stefan Gössling festgestellt. Und sie fahren aggressiv ...

Weiterlesen