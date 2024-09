Wie viele gefährliche Hunde gibt es eigentlich in Rheinland-Pfalz? Laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sind aktuell 917 gefährliche Hunde gemeldet. Sie gelten wegen ihrer Rasse – American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier, Pit Bull Terrier sowie Hunde, die von einer dieser Rassen oder diesem Typ abstammen – gesetzlich als „gefährlich“. Oder sie sind nach Einschätzung eines Veterinäramts als gefährlich anzusehen, weil sie etwa schon einmal gebissen haben. Die 917 sind noch einmal 39 mehr Tiere, als die ADD Anfang 2023 registrierte. Die meisten gibt es wie schon zuvor in der Stadt Ludwigshafen mit 76 Hunden und 64 im Rhein-Pfalz-Kreis. Wie Hundetrainer Klaus Schmidt aus dem Kreis Kaiserslautern mit Problemhunden umgeht und wann – wie in einem Fall in Neuhofen – nur noch einschläfern hilft, lesen SIe hier.