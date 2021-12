„Vor allem macht – speziell in Deutschland – die fehlende gesellschaftliche Anerkennung vielen Lkw-Fahrern zu schaffen.“ Diese Meinung vertritt Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) mit Sitz in Frankfurt. Der Verband geht momentan von 60.000 bis 80.000 fehlenden Lkw-Fahrern in Deutschland aus. Was Arbeitsagenturen in der Pfalz gegen den Trucker-Mangel tun und was das rheinland-pfälzische Bildungsministerium und der Fahrlehrerverband Pfalz zum Thema sagen, lesen Sie hier.