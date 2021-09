Der Streit in der rheinland-pfälzischen AfD geht weiter. Matthias Joa, der aus Partei und Fraktion ausgetretene Landtagsabgeordnete aus der Südpfalz, hat nach eigenen Angaben Strafantrag und Strafanzeige gegen Sebastian Münzenmeier gestellt. Er wirft dem rheinland-pfälzischen AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl in einem am Donnerstagabend verbreiteten Schreiben Verleumdung, Beleidigung und üble Nachrede vor.

