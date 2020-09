Wie geht es in Syrien weiter? Kommen noch mehr Flüchtlinge über das Mittelmeer? Was sind das für Machthaber in Riad oder Kairo?

RHEINPFALZ-Korrespondent Karim El-Gawhary hat am Mittwoch im Gespräch mit RHEINPFALZ-Redakteur Ilja Tüchter über die Situation im Nahen Osten seit dem Arabischen Frühling gesprochen und erklärt, warum Europa dort eine immer geringere Rolle spielt.

Karim El-Gawhary lebt in Kairo. Sein Buch ist in Österreich schon auf Platz 2 der Bestsellerliste: „Repression und Rebellion“ erklärt die arabische Welt in griffigen Geschichten und messerscharfen Analysen. Im Buch mischt El-Gawhary seine Reportagen mit Fachinformationen über die Schicksalsregion Nahost: von Libyen über Syrien bis nach Saudi-Arabien und im Irak.