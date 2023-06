Mitten im Pfälzerwald wächst das teuerste Eichenholz Deutschlands. Bis zu 20.000 Euro kosten die über 300 Jahre alten Stämme, die das Forstamt Johanniskreuz jedes Jahr bei einer Auktion an die Meistbietenden versteigert. Zu den Kunden gehören Fassbinder aus der Region, aber auch Hersteller für Luxusmöbel. Wer ein Mobiltelefon einer berühmten amerikanischen Firma besitzt und es in einem ihrer Läden gekauft hat, dürfte sogar schon mal mit edlem Pfälzer Eichenholz in Berühung gekommen sein. Warum ausgerechnet Pfälzer Eichenholz so teuer ist und wie viel Arbeit dahintersteckt, lesen Sie in dieser Reportage.