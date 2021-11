Früher oder später landet praktisch alles, was nicht wiederverwertet wird, als Abfall in einer Müllverbrennung. Das sind rund ein Drittel aller Abfälle. Ohne vorherige Behandlung darf in Deutschland Müll nicht mehr deponiert werden. Seit über zehn Jahren leitet Thomas Grommes die Müllverbrennungsanlage in Ludwigshafen. „Was mich umtreibt: Dass wir es nicht schaffen, dass alle Produzenten die Entsorgung ihrer Produkte mitbedenken.“ Ein Beispiel: ultraleichte und deswegen weit verbreitete Wanderstöcke aus Carbon. Der Werkstoff, ein Materialmix aus Fasern und Kunststoffen, ist extrem hitzebeständig. Gerät er in eine Müllverbrennungsanlage, hat das schlimme Folgen: Unter der Hitzeeinwirkung können winzige Fasern freigesetzt werden, die in der Lunge gefährliche Krankheiten verursachen können. „Da hat jemand nicht nachgedacht, was aus den Sachen wird, wenn sie nicht mehr in Gebrauch sind“, kritisiert Grommes.

