Können wir uns überhaupt noch ein Haus noch leisten? Diese Frage stellen sich immer mehr Pfälzer Familien. Der Grund: Die Preise für Einfamilienhäuser steigen rasant. In manchen Regionen der Pfalz verdoppelten sie sich in den vergangenen zehn Jahren sogar. RHEINPFALZ-Redakteur Maximilian Hempel hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit den Entwicklungen am Pfälzer Immobilienmarkt beschäftigt. Er wollte wissen, wieso die Preise in den vergangenen Jahren so rasant gestiegen sind, welche Antworten die Politik zu finden versucht. Und vor allem: Wo sich die Suche vielleicht noch lohnt. Im Gespräch mit der Leiterin des Pfalzressorts, Rebecca Ditt, spricht er nun über die Ergebnisse seiner Recherchen. Das Gespräch hören Sie in der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Wissen was läuft“. Alle Hintergründe und Analysen finden Sie außerdem unter www.rheinpfalz.de/immobilien.