Über Neustadter Stadtgebiet ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Hubschrauber gekreist. Grund für den Einsatz war laut Mitteilung der Polizeidirektion eine Vermisstensuche. Von etwa 22 Uhr bis 0.15 Uhr sei nach der Person gesucht worden, und man habe nicht ausschließen können, dass diese hilflos sei, so die Polizei weiter. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr seien an der Suche beteiligt gewesen, ebenso ein Polizeihubschrauber. Die Suche sei erfolgreich gewesen, die gesuchte Person sei lebend aufgefunden und sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht worden.