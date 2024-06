Zwei kaputte Pumpen setzen das Contwiger Freibad weiterhin außer Gefecht. Die Aussichten auf den Freibadsommer sind derzeit ungewiss. Gute Nachrichten gibt’s aber vom Wasserspielplatz.

Kalt und süß – so mögen es die meisten Menschen im Sommer. In der Pirmasenser Innenstadt locken fünf Eiscafés mit neuen und altbekannten Spezialitäten. Wir haben uns umgehört, was so im Angebot ist.

Es gibt ein Unternehmen in Pirmasens, das geschafft hat, was nur wenigen Firmen gelingt. Der Firmenname steht als Synonym für vergleichbare Modelle anderer Hersteller. Wer im Werksverkauf von Flip*Flop vorbeischaut, findet jedoch mehr als die gleichnamigen Kunststoff-Badesandalen mit Zehensteg.

Lotta Schaefer und Lukas Bion sind am 11. Mai nach 15 Monaten Radtour durch die halbe Welt wieder in Vinningen angekommen. Die außergewöhnliche Weltreise auf zwei Rädern hallt aber noch nach, sowohl bei den Weltenbummlern selbst als auch in deren Umfeld.

Unbekannte AfDler haben bei der Stadtratswahl in Zweibrücken mehr Personenstimmen bekommen als gestandene Politiker, die sich seit Jahren in Zweibrücken engagieren. Der Grund ist einfach.

Das sind die Gewinner und Verlierer der Kreistagswahl: Die Mehrheit für die im Frühjahr 2023 geschmiedete CDU-FWG-Grünen-Koalition im Kreistag Südwestpfalz hat Bestand. Sie kommt auf 22 Sitze, einer weniger als zuletzt.

Na also, geht doch: Mit einem sehr sauberen Speerwurf auf 61,92 Meter gleich zu Beginn der EM-Entscheidung von Rom hat Christin Hussong, Europameisterin von 2018, den vierten Platz belegt. Darauf kann sie mit Blick nach Paris aufbauen.

Am Sonntag wird es eine weitere Demonstration gegen Rechtsextremismus in Zweibrücken geben, diesmal auf dem Alexanderplatz. Unter dem Titel „Demokratie schützen! Wir weichen nicht!“ wird von 14 bis 16 Uhr zur Kundgebung mit Mahnwache aufgerufen.

Am vierten Tag im Prozess gegen den 37-jährigen Angeklagten, der im Dezember seine 33-jährige Ehefrau getötet haben soll, haben am Mittwoch vor dem Schwurgericht Zweibrücken mehrere Zeugen ausgesagt. Darunter drei Rechtsmediziner, die über die genaue Todesursache und Spuren am Tatort berichteten.