Der US-Konzern Apple hat technische Maßnahmen gegen illegale Inhalte auf den Geräten seiner Kunden angekündigt. Was dem Schutz von Kindern vor Missbrauch dienen soll, beunruhigt Bürgerrechtler. Das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC, ausgesprochen Nickmick), eine gemeinnützige Organisation für vermisste und ausgebeutete Kinder führt eine Datenbank mit bekannt gewordenen Darstellungen von Kindesmissbrauch. Apple will Dateien von iPhones, iPads & Co. mit der NCMEC-Liste abgleichen. Einschränkung: Es gilt nur für Kunden in den USA und für Bilder, die in die iCloud geladen werden sollen. Bürgerrechtler sind alarmiert. Sie befürchten, dass Regierungen auf der ganzen Welt davon angespornt werden könnten, mehr Zensur- und Überwachungsmöglichkeiten von den Unternehmen zu fordern. Mehr zum Thema lesen Sie hier.