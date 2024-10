„Wir wissen nicht mehr, wofür wir kämpfen“: 130 israelische Soldaten verweigern mitten im Krieg ihren Dienst. Und gehen damit ganz bewusst an die Öffentlichkeit. Warum sie die Armee in einer Krise sehen, was sie im Krieg erlebt haben und wie sie eine Umkehr der Gewaltspirale erreichen wollen, darüber sprachen zwei von ihnen mit unserem Israel-Korrespondenten Felix Wellisch. Mehr zum Thema lesen Sie hier