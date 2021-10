Am Montag, 18. Oktober, finden in Schweisweiler Wartungsarbeiten am Stromnetz statt. Darüber informieren die Pfalzwerke. Von 7.30 Uhr bis 14 Uhr werden dringende Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durchgeführt. Die Stromversorgung wird mittels eines Ersatzstromaggregats gewährleistet. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung der Arbeiten nicht möglich. Für Fragen steht die Hotline des Kundenservices unter Telefon 0621 5852010 zur Verfügung.