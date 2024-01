Bahnstreik: Endstation Germersheim

Seit Mittwoch läuft einer der längsten Streiks in der Bahngeschichte. Bei den Fahrgästen in der Südpfalz ist am ersten Tag Improvisationskunst gefragt. Es gibt Verständnis, aber auch ärgerliche Reaktionen. Und für manche ist es gar ein Glückstag.

Tödliche Messerattacke: Junge Zeugen geschockt

Ende Juni 2023 starb ein junger Mann nach einer Schülerparty auf einem Feldweg bei Weingarten. Ein heute 21-Jähriger ist angeklagt, ihn mit einem Messerstich getötet zu haben. Vor dem Landgericht Landau wurden nun teilweise sehr junge Zeugen gehört.

Will Gemeinde den Fischhändler loswerden?

Neupotz ist weithin bekannt für Fischgerichte. Nun gibt es ausgerechnet Streit um einen Betrieb, der sich auf die Handlung mit Fischen und Meeresfrüchten spezialisiert hat.

Einbahnstraßen bleiben

Die Einbahnstraßen rings um die ehemalige Hauptpost in Landau sind ein Streitthema. Jetzt hatte die SPD gehofft, sie mit den Stimmen der CDU abschaffen zu können. Doch daraus wurde nichts. Ein alter Fahrensmann der CDU hat es verhindert. Das kam so.