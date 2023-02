200 Millionen Euro will die US Airforce auf der Husterhöhe im ehemaligen Medical Depot investieren. Bislang ist davon nichts zu sehen. OB Zwick hat eine Befürchtung.

75 Verkehrsunfälle mehr als im Jahr davor gab es 2022 im Zweibrücker Stadtgebiet. Ist dieser Anstieg besorgniserregend? Die Polizei sagt nein. Und beantwortet weitere Fragen.

Einkaufsmarkt, Motel, Systemgastronomie und Tankhof will ein Investor an der B10 bei der Abfahrt zum Hermersbergerhof in einem neuen Gewerbepark bauen. Die Pläne hat er im Rat Wilgartswiesen vorgestellt.

Im Pazifik, zwischen Australien und Korea, liegen 2000 Inseln: Mikronesien. Ein junger Zweibrücker hilft dort, den christlichen Glauben zu verkünden – mit dem Flugzeug.

Zwei neue Gesichter und einen neuen Standort gibt es bei der Drogenberatung in Pirmasens. Die Anzahl der Beratungen hat zuletzt zugenommen, das Konsumentenverhalten hat sich verändert.

Von einem „Volkssport Unfallflucht“ schreibt die Zweibrücker Polizei und wundert sich, „mit welcher Selbstverständlichkeit sich viele Unfallverursacher ihrer Verantwortung entziehen und Dritte die Zeche für ihre eigenen Fahrfehler bezahlen lassen“.

Die Winterpause ist für Fußball-Oberligist FK Pirmasens vorbei, am Freitag tritt das Team von Trainer Martin Gries gegen Arminia Ludwigshafen an. Wie Gries die Chancen beurteilt, doch noch aufzusteigen, hat er uns erzählt.

Ein Schaden von 36.000 Euro entstand bei einem Unfall in Winterbach. Der Verursacher beging Fahrerflucht, wurde aber erwischt. Er war deutlich betrunken.