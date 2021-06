Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat trotz einer hohen Impfquote unter älteren Menschen Vorsicht bei der Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen angemahnt. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, sagte Wieler am Donnerstag in Berlin. Das sei besonders sichtbar, wenn man sich die Situation in Alten- und Pflegeheimen in Deutschland anschaue. Aktuell gebe es dort noch immer 40 aktive Ausbrüche, auch verbunden mit Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. Es dürfe nur vorsichtig gelockert werden. Schutzmaßnahmen müssten aufrecht erhalten werden.

Hochaltrige waren bei den Schutzimpfungen als erste an der Reihe. Man müsse aber bedenken, dass nicht alle Heimbewohner geimpft seien, etwa Neuzugänge, sagte Wieler. Die Impfquoten beim Personal seien auch unterschiedlich. Zudem schütze eine Impfung zwar vor einer schweren Erkrankung. Anstecken könnten sich Geimpfte aber dennoch.