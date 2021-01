Nichts bereitet internationalen Regierungen und Unternehmen aktuell so große Sorgen wie von der Corona-Pandemie ausgelöste soziale Krisen. „Die unmittelbaren menschlichen und wirtschaftlichen Kosten von Covid-19 sind schwerwiegend“, heißt es im am Dienstag veröffentlichten Risikobericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Die Corona-Pandemie drohe die Fortschritte bei der Reduzierung von Armut und Ungleichheit „um Jahre zurückzuschrauben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie globale Kooperation weiter zu schwächen“, heißt es weiter in dem Risikobericht.

Für junge Erwachsene sei die Corona-Pandemie bereits die zweite große globale Krise seit der Finanzkrise, betonen die Autoren des Risikoberichts. „Diese Generation sieht sich ernsthaften Herausforderungen hinsichtlich ihrer Bildung, wirtschaftlichen Aussichten und psychischen Gesundheit gegenüber.“ Es bestehe das Risiko eines „Zeitalters der verlorenen Möglichkeiten“ sowie von sozialen Unruhen und politischer Zersplitterung.