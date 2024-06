Ausgerechnet zum EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark müssen Fußballfans mit schweren Unwettern rechnen. Laut derzeitiger Wettermodelle ist in der Pfalz für den späten Samstagabend ab zirka 22 Uhr bis nach Mitternacht mit einer extremen Unwetterlage mit heftiger Blitzaktivität zu rechnen, so Christian Müller, Chef des Wetterbüros „Klima-Palatina“ in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße). Hagel, Starkregen und die Gefahr von schweren Sturm- und Orkanböen sowie Überschwemmungen seien möglich. Des Weiteren sei auch die Ausbildung lokaler Tornados möglich. Es bestehe daher die Gefahr, dass plötzlich größere Gegenstände umherfliegen, Äste abbrechen oder Dachziegel abgedeckt werden. Wetterexperte Müller empfiehlt daher dringend, Public-Viewing-Veranstaltungen und andere öffentliche Veranstaltungen im Freien frühzeitig nach drinnen zu verlegen, sollte dies möglich sein. Tagsüber prognostiziert Müller freundliches und schwül-heißes Wetter bei Temperaturen von 32 bis 33 Grad. Ab dem späten Abend wandelt sich das Wetter dann von Frankreich her schlagartig und sehr kurzfristig zur extremen Unwetterlage.